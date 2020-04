Mbappé: “Il gol più bello in assoluto? Quello di CR7 a Buffon, ne ho parlato con Gigi”

Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain, ha parlato a beIN Sports toccando diversi temi: “Mi piaceva molto Cristiano Ronaldo e, nel periodo in cui c’era la sfida Cristiano-Messi, mi sono divertito molto. Ho giocato anche con Neymar, che era un idolo quando ero piccolo. E ci sono altri giocatori che ammiro. Il gol più bello in assoluto? Credo quello di Ronaldo a Buffon. Ho avuto l’opportunità di giocare con Gigi e abbiamo parlato di quel gol e di come si è sentito… per questo resto dell’idea che sia quello. Il miglior gol personale? Direi che il mio gol più importante è quello che ho segnato in finale dei Mondiali contro la Croazia. Sceglierne uno è difficile, perché mi ricordo tutti i gol che segno. Però in testa ho sempre quello più importante, che è quello contro la Croazia”.