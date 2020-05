Mbappé: “I miei modelli? CR7 e Zidane. Pallone d’Oro? Sarebbe bello, ma dormo ugualmente la notte”

Kylian Mbappé, stella del Pairs Saint-Germain, ha rilasciato un’interessante intervista al Daily Mirror toccando diversi argomenti:

In che modo la pandemia cambierà il calcio?

“Questi tempi hanno messo tutti in discussione. Quello che conta realmente è che siamo al sicuro e proteggere le nostre famiglie. Il calcio tornerà quando saremo al sicuro”.

A 21 anni hai già conquistato quattro campionati in Francia e un Mondiale. Quali sono le tue ambizioni?

“Innanzitutto continuare a vincere con la Francia, punto all’Europeo. Poi anche la Champions, portarla per la prima volta a Parigi sarebbe speciale”.

Che motivazione ti dà l’idea di vincere il Pallone d’Oro?

“Sarebbe bello vincere, ma non è una cosa che mi tiene sveglio la notte. Non penso a vincerlo subito, non mi sono posto limiti di tempo. Metterò sempre il mio club e la Nazionale davanti a tutto”.

In cosa puoi migliorare?

“Cerco sempre di fare meglio. Ho tanti giocatori esperti come compagni di squadra, provo a imparare da loro”.

Quali sono i tuoi modelli?

“Il primo è stato Zidane, per tutto quello che ha vinto con la Nazionale. Poi Cristiano Ronaldo: ha vinto tanto e continua a farlo. Entrambi hanno lasciato un segno nella storia del calcio e voglio provare a scrivere anche io un capitolo nei libri di storia”.

Hai giocato a porte chiuse contro il Borussia Dortmund. Quanto sarà difficile giocare senza tifosi per tanto tempo?

“I tifosi sono una componente importante del calcio e giocare senza di loro sarà sicuramente strano. Viviamo però tempi senza precedenti e la sicurezza deve avere la priorità”.

Sei un appassionato della Premier League?

“Il Liverpool è stato una macchina. Hanno fatto sembrare facili tutte le vittorie, ma la verità è che non è mai facile”.

Foto: Psg Twitter