Mbappé: “Ho sete di scoperte e viaggi. Con i soldi ho un rapporto tranquillo”

Kilian Mbappé, attaccante del PSG, ha rilasciato delle dichiarazioni a Paris Match. Ecco le sue parole: “È l’esperienza di vita che conta, più che fare soldi anche se è importante perché abbiamo famiglie da proteggere. Ho sete soprattutto di scoperte, viaggi, incontri con giocatori, culture diverse”.

Sul rapporto con i soldi: “Ho un rapporto tranquillo con i soldi. So che sono importanti e sono felice di averne ma non è la cosa che mi anima in ogni momento del giorno”. Foto: Twitter PSG