Mbappé: “Ho sempre dato il meglio per questa maglia, vittoria in grande stile”

Kylian Mbappé, autore di un’incredibile tripletta al Camp Nou che ha spazzato via le speranze europee del Barcellona, ha parlato così a Sky Sport nel post partita: “Siamo molto contenti, era una partita importante per noi e volevamo venire qua a vincere. Ci siamo riusciti in grande stile. Non abbiamo margine di errore in Ligue1 e quindi ora testa alla gara di domenica.

Tripletta al Camp Nou? E’ molto positivo per me, ho sempre dato il meglio per questa maglia. Non sempre si riesce ad avere successo come si vorrebbe, probabilmente sbaglierò ancora delle partite ma non mi nasconderò mai. Oggi sono riuscito ad esprimermi al mio meglio”.

Foto: AS