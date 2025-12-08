Mbappè, frattura all’anulare sinistro. Ma con il City ci sarà

08/12/2025 | 16:20:44

Si ferma anche Mbappé nel Real Madrid. Il quotidiano spagnolo AS riporta che l’ex giocatore del PSG ha riportato la frattura dell’anulare sinistro dopo una brutta caduta ieri sera. Nonostante il dolore intenso, il capitano francese ha stretto i denti e ha continuato a giocare. Il problema resiste, ma Mbappé continua a stringere i denti, dato che giocherà nella partita di Champions League di mercoledì sera contro il Manchester City , secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo. Nonostante il notevole disagio, vuole tornare in campo.

Foto: Instagram Real Madrid

