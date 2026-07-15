Mbappé: “Francia non all’altezza. Abbiamo sbagliato tutto tecnicamente e tatticamente”

15/07/2026 | 14:26:27

Kylian Mbappé ha parlato all’emittente M6 dopo l’eliminazione contro la Spagna.

Le parole dell’asso del Real Madrid: “All’inizio ci siamo sempre ritrovati in tre contro due a centrocampo. Contro la Spagna è complicato: Rodri e Fabian avevano troppo tempo per giocare. È lì che abbiamo fallito, nella comunicazione del pressing. Non abbiamo disputato la partita che volevamo né dal punto di vista tattico né da quello tecnico. Anche il livello generale della nostra prestazione non è stato all’altezza. In una semifinale di un Mondiale, se non fai ciò che serve per vincere, il risultato è inevitabile”.

Foto: X Francia