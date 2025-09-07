Mbappé: “Felice per la Champions vinta dal PSG. Ora voglio vincerla io al Real”

07/09/2025 | 21:54:58

Kylian Mbappé, stella e capitano della Francia e bomber del Real Madrid, ha parlato alla Tv francese M6, non nascondendo la felicità della vittoria della Champions del PSG: “Ero felice, ho molti amici lì. Il PSG è stato il club più importante della mia carriera fino ad ora. Eravamo vicini in passato e finalmente ce l’hanno fatta. È speciale per i tifosi e per la città”.

Sulle tante partite: “Capisco che ci vogliano più partite per generare più ricavi, ma noi giocatori abbiamo bisogno di riposare. Dopo il Mondiale per Club abbiamo avuto solo due settimane libere prima di riprendere gli allenamenti. È estenuante, sia fisicamente che mentalmente. A lungo termine, le partite diventeranno più neutrali. Per dare il meglio, dobbiamo riposare”.

Foto: X Euro 2024