Come riferito da ‘AS’, le prime analisi dei medici del Real Madrid hanno riportato che non sarà necessario l’intervento chirurgico al naso dell’attaccante francese. Ci sarà però un monitoraggio costante sulla situazione, che potrebbe anche evolversi diversamente in futuro. Per il momento però non è in programma nessun intervento per Mbappé, che rientrerà a Madrid dalle vacanze l’8 agosto.

Foto: Instagram Real Madrid