Mbappé: “Essere la stella dei Mondiali non mi pesa. Il nuovo CT? C’è stato detto qualcosa…”

25/03/2026 | 23:35:25

La stella del Real Madrid e della Francia, Kylian Mbappé, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento della Nazionale.

Queste le sue parole: “Il nuovo CT della Francia? Non lo conosco. Scherzi a parte. Ho saputo cosa ha detto il presidente durante un evento. Ci è stato detto qualcosa. Dopo di che, l’argomento non è più stato discusso nello spogliatoio. Ma è un dibattito che tornerà d’attualità. Ma ora siamo con Deschamps e pensiamo a preparare bene il Mondiale”.

Sui Mondiali che si giocheranno fra tre mesi. Si considera la stella del torneo? “Non sono certo una sconosciuta qui, l’ho già notato dalla difficoltà di uscire dall’hotel. È una cultura diversa dalla nostra ed è interessante scoprirla. Ma onestamente, essere la stella dei Mondiali non mi preoccupa: questo non ti fa vincere nessun titolo”.

Foto: Instagram personale