Intervenuto in conferenza stampa, l’attaccante del Paris Saint-Germain e capitano della Francia, Kylian Mbappe, ha così parlato di Adrien Rabiot alla vigilia del match contro l’Irlanda: “È un giocatore che è maturato sul campo e nella vita. È una persona posata e ci dà parecchia fiducia. Fa bene tutte le cose, per me ha sempre avuto talento”.