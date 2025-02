Mbappé elogia Dembelé: “Lo vedo cambiato mentalmente, arriva più rilassato sotto porta”

Intervistato da L’Equipe, Kylian Mbappé, stella del Real Madrid e della Nazionale francese, ha parlato del momento magico di Ousmane Dembelé, suo ex compagno al PSG, ma suo grande amico e compagno di Nazionale.

Mbappé ha elogiato lo stato di forma dell’amico, reduce da due triplette consecutive con i parigini: “Non sono sorpreso. Io sono il suo primo ammiratore. Conosco le sue qualità da quando avevamo 14 anni ma penso anche che abbia avuto un cambiamento mentale che lo ha reso più rilassato davanti alla porta. È un grande giocatore, i suoi margini di miglioramento dipendono anche da ciò che il suo allenatore si aspetta da lui in quella posizione. Penso che stia facendo molto bene ed è il giocatore d’attacco più importante del PSG. Considerata la forma in cui si trova ora, non dovrebbe porsi limiti, deve continuare così”.

Foto: Instagram Real Madrid