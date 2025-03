Mbappé eguaglia Cristiano Ronaldo: “Lui mi dà un sacco di consigli”

Mbappé ha già eguagliato i gol siglati da Cristiano Ronaldo durante la sua prima stagione a Madrid. Dopo la doppietta con il Leganes, la stella francese ne ha così parlato ai microfoni di Real TV: “E’ una cosa molto speciale. Sono sicuro che la cosa più importante siano i risultati che ottieni con la squadra, ma segnare lo stesso numero di gol di Cristiano è sempre positivo. Sappiamo cosa significa per il Real Madrid e per me. Mi dà un sacco di consigli; ha segnato un sacco di gol. Voglio vincere titoli qui”.

