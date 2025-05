Mbappé e Ramon al 95′! Il Real rimonta il Maiorca: 2-1

Ramon al 95′! Il gol del canterano del Real Madrid evita che il Barcellona si laurei campione di Spagna già questa sera dal divano: finisce con un 2-1 all’ultimo respiro lo scontro casalingo con un Maiorca. I Blancos di Ancelotti restano in vita, almeno per le prossime ventiquattro ore. Ora la truppa di Hansi Flick è costretta a vincere contro l’Espanyol nel derby in programma domani: solo così potranno alzare in cielo il titolo de LaLiga.

Foto: Instagram Real