Mbappé e le richieste al PSG, ma il francese smentisce: “Fake news”

Il nome di Mbappé è uno di quelli che smuove, e non poco, le fantasie mercato di molti club europei. L’attaccante classe ’98 ha un contratto in scadenza nel 2023, ma le voci intorno ad un possibile divorzio dal PSG non mancano. Sul proprio profilo Twitter, ‘Transfer News’ ha parlato di un incontro tra gli agenti di Mbappé e il Club parigino; sul tavolo le richieste del giocatore per poter continuare con la maglia del PSG. Le condizioni dettate sarebbero state le seguenti: “Garantire di giocare al centro dell’attacco e non sulla fascia, calciare tutti i rigori quando è in campo e una maggiore percentuale di diritti di immagine”. L’attaccante francese non è rimasto impassibile a questa notizia e ironicamente ha risposto: “Scusa, hai dimenticato qualcosa. Kylian Mbappé vuole fare il portiere. FAKE NEWS”, ha concluso la stella francese.

Foto: As