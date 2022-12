Mbappé e il messaggio per Pelé: “Preghiamo per il re”

Pelé si trova ricoverato a San Paolo dove i medici avrebbero interrotto la chemioterapia perché l’ex attaccante non risponderebbe più alle cure iniziate dopo un’operazione per ridurre un tumore al colon effettuata nel 2021. E nelle ultime ore sono arrivate novità preoccupanti sulle condizioni di salute di O Rei. Kylian Mbappè ha voluto mandare un messaggio di sostegno al suo idolo attraverso i propri social: “Pray for the King!”

Foto: AS