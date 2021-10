Mbappè dopo la rimonta contro il Belgio: “Adoro giocare partite del genere”

Kylian Mbappè, nominato dalla UEFA migliore in campo contro il Belgio, ha commentato nel postpartita la rimonta dell’Allianz Stadium sul profilo ufficiale della Nazionale francese: “Stavamo perdendo 2-0, avevamo giocato male ma non ci siamo arresi all’intervallo. Ci siamo detti delle cose importanti e siamo rientrati in campo con la voglia di cambiare tutto”, ha detto il giocatore del PSG. Abbiamo preso campo, siamo riusciti ad attaccare e ad essere efficaci nella trasmissione del pallone. Abbiamo creato occasioni, segnare subito ci ha dato speranza, il gol alla fine è stato completamente pazzesco. Adoro giocare partite del genere, dove c’è grande pressione, sfide che tutti guardano e che tutti vogliono giocare. Sono contento di aver segnato alla mia 50esima presenza, ora voglio vincere altri trofei”.

FOTO: Twitter Francia