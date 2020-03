Mbappé dona fondi per aiutare i senzatetto: “I più fragili non sono protetti”

Bellissimo gesto di solidarietà di Kylian Mbappé. L’attaccante del Psg ha fatto un’importante donazione alla Fondazione Abbé Pierre che aiuta i senzatetto. Su richiesta della famiglia dello stesso Mbappé l’importo non è stato precisato, ma nel suo comunicato stampa la sopracitata fondazione menziona “un dono molto grande” da parte del calciatore. Lo stesso Mbappé sul suo account Instagram ha postato il seguente: “I più fragili non sono protetti. Non dimentichiamoci di loro”.

Foto: Twitter ufficiale Psg