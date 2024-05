Mbappé, domani l’omaggio del Parco dei Principi

Questa mattina in Francia non si parla d’altro. La comunicazione di ieri di Kylian Mbappé di lasciare il PSG a fine stagione è su tutti i quotidiani. Di certo non era più un segreto ormai. Era da tempo che si vociferava che il fuoriclasse francese avrebbe presto lasciato la squadra parigina. L’Equipe intitola la prima pagina con “Adios y Gracias”, specificando appena sotto che nella partita di domani in casa contro il Tolosa, il Parco dei Principi renderà omaggio al calciatore. Spazio totalmente ridotto invece per la prima pagina del quotidiano Le Parisien, al quale dedica a Mbappè solo: “Kylian Mbappè annonce qu’il quitte le Psg… et la France”. Come se, secondo il quotidiano, la notizia ormai non era più una novità.

Foto: Instagram Mbappé