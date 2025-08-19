Mbappè: “Dobbiamo migliorare, con il giusto spirito aiuterò il Real a vincere le partite”

19/08/2025 | 23:54:47

Kylian Mbappè ha parlato a Real Madrid TV dopo la vittoria con l’Osasuna: “Per noi era importante iniziare con una vittoria in casa. Sapevamo che sarebbe stata dura. L’Osasuna aveva un piano chiaro: aspettarci e avevano Budimir. Nel primo tempo non abbiamo avuto spazi, ma poi nella ripresa abbiamo segnato subito. Abbiamo avuto più occasioni e siamo stati più in controllo. Speravamo di raddoppiare, ma non è arrivato. Siamo contenti della vittoria e puntiamo a fare ancora meglio. Cosa ci ha chiesto Xabi Alonso? Voleva che avessimo molto controllo della palla, che giocassimo da una parte all’altra in modo che l’altra squadra non corresse e non avesse spazio per giocare. Ci sono cose che possiamo migliorare; siamo appena tornati dalle vacanze, ma è positivo. È un numero importante qui, così come lo è stato il numero 9. La cosa più importante è giocare al Bernabéu con il Real Madrid. Mi sento benissimo, ma la cosa più importante è sempre aiutare la squadra. In attacco, in difesa e in tutto il resto. Se ho il giusto spirito per aiutare la squadra, vinceremo le partite”.

Foto: Instagram Real Madrid