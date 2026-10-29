Mbappé, Diallo lo difende dopo le polemiche: “Si è scusato, bisogna fermarsi qui”

29/10/2026 | 11:59:23

Philippe Diallo prende posizione in difesa di Kylian Mbappé dopo le polemiche nate dalle parole del capitano della Francia su Mao Zedong. Il presidente della Federazione calcistica francese, in un’ intervista a Ouest-France ha invitato a non alimentare ulteriormente la vicenda, sottolineando come il fuoriclasse abbia già riconosciuto l’errore e presentato le proprie scuse. La polemica è scoppiata dopo un video nel quale Mbappé, commentando un’immagine ironica che lo ritraeva nei panni dell’ex leader cinese, aveva utilizzato l’espressione “dittatore cinese”. Le sue parole hanno provocato una forte reazione in Cina, con conseguenze anche sul piano commerciale e sulla diffusione delle partite del Real Madrid. Il giocatore ha successivamente pubblicato un messaggio di scuse, spiegando di aver compreso che le sue parole avevano ferito molte persone. “Questo commento è stato maldestro. Oggi capisco che ha ferito molte persone. Presento le mie scuse a tutte le persone che si sono sentite offese dalle mie parole. Non era assolutamente mia intenzione. Ho un profondo rispetto per il popolo cinese e per la sua storia”, ha dichiarato Mbappé nel comunicato. Diallo ha invitato a considerare proprio questo passaggio, senza prolungare una controversia che ha già avuto ripercussioni importanti. La posizione del presidente federale è chiara: dopo le scuse del calciatore, è necessario evitare che il caso continui ad alimentare ulteriori tensioni. La vicenda ha coinvolto anche il Real Madrid e la Liga, che hanno espresso a loro volta il proprio rammarico e ribadito il rispetto per la Cina. Intanto, il caso resta al centro del dibattito internazionale, tra le conseguenze economiche per il calcio spagnolo e le reazioni alle dichiarazioni del capitano dei Bleus.

foto: x Francia