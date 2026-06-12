Mbappé: “Deschamps CT dell’Italia? Sarebbe una terribile notizia”

12/06/2026 | 10:49:48

Mbappé a pochi giorni dall’esordio con la Francia ha parlato a M6, raccontando come affronterà questo Mondiale e non solo. “Firmerei con il pennarello indelebile per sollevare la coppa e rimanere a 0 gol. Sto diventando un giocatore esperto. È un vero piacere guidare i più giovani. Non insegnerò loro a giocare a calcio, ma l’aspetto emotivo di un Mondiale, il fatto che il mondo si fermi a guardarti, è qualcosa che bisogna saper gestire, senza perdere la calma. È fondamentale che ognuno possa esprimere al meglio il proprio potenziale. Costruire una squadra significa unire degli esseri umani, quindi è importante che nessuno si senta escluso”. Infine una battuta su Deschamps e le voci sul ruolo di CT dell’Italia: “Ho visto che si è parlato dell’Italia. Sarebbe brutto. Didier è francese, è nostro. Gli sto facendo pressione, affinché poi alleni solo club, vogliamo regalargli questa ultima Coppa del Mondo”.

Foto: X Euro 2024