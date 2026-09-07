Mbappé: “Dembélé e Raphinha difendono più di me? Segno più di loro. Pallone d’Oro? Ho fatto la storia dei Mondiali, è un buon anno”
07/09/2026 | 16:20:21
Kylian Mbappé show in conferenza stampa pre Champions League. Il numero 10 dei Blancos e della Nazionale francese senza peli sulla lingua sulla questione pressing: “Io e Vinicius dovremmo difendere di più e migliorare nell’aspetto difensivo? Dembele e Raphinha pressano di più di voi. Io potrei fare il finto tonto e dirti che segno più gol dei due che hai nominato”.
Poi, sul Pallone d’Oro: “Ho fatto la storia quest’estate nella competizione più importante di questo sport. Ho la sensazione che sia un buon anno per quello, ma vedremo…”.
Foto: X Francia