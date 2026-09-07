Mbappé: “Dembélé e Raphinha difendono più di me? Segno più di loro. Pallone d’Oro? Ho fatto la storia dei Mondiali, è un buon anno”

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07/09/2026 | 16:20:21

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