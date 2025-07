Mbappé da record: 44 reti come Benzema nella stagione 2021-22

06/07/2025 | 17:40:40

Kylian Mbappé continua a lasciare il segno nella sua prima stagione con la maglia del Real Madrid. Sabato sera, contro il Borussia Dortmund, l’attaccante francese ha realizzato un gol spettacolare in acrobazia che ha permesso ai blancos di accedere alle semifinali del Mondiale per Club. Ma la rete ha un valore ancora più grande: si tratta del 44° gol stagionale di Mbappé, che così eguaglia il record di Karim Benzema per il maggior numero di reti segnate da un francese in una stagione nei top quattro campionati europei. Benzema ci riuscì nel 2021-22 con 46 partite, Mbappé ha toccato la stessa cifra in 58 incontri. Con almeno una semifinale e forse una finale ancora da giocare, il fuoriclasse francese avrà l’opportunità di superare definitivamente il primato del suo predecessore a Madrid.

Foto: Instagram Real