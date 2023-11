Mbappé da record: 300 gol segnati, nessuno alla sua età come lui

Andato a segno nella gara contro Gibilterra valevole per le qualificazioni a Euro 2024, Kylian Mbappé è entrato di diritto nella storia del calcio. Sono 300 i gol segnati dal fuoriclasse francese in carriera, una cifra che nessuno all’età di 24 anni aveva mai eguagliato. Significativa, in questo caso, l’evoluzione tattica del calciatore, che nonostante venga schierato come ala nello scacchiere tattico dell’allenatore, in realtà occupa tutto il fronte offensivo facendo movimenti da centravanti puro. Sbaragliati anche i record di calciatori come Messi e Cristiano Ronaldo, ulteriore segnale che il numero 7 del PSG segnerà con ogni probabilità un’epoca calcistica fuori da ogni logica.

Foto: Twitter PSG