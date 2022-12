Mbappé consola Hakimi: “Non essere triste, hai fatto la storia”

Kylian Mbappé e Achraf Hakimi sono molto amici e prima della sfida tra Francia e Marocco i due si erano mandati qualche amichevole frecciatina, consapevoli che avrebbero dovuto marcarsi a vicenda. La sfida è stata nettamente vinta da Mbappé, letteralmente scatenato e immarcabile, che ha portato la sua Francia in finale del Mondiale. Nonostante ciò, via Instagram, il fenomeno parigino ha voluto consolare il suo amico Hakimi: “Fratello, non devi essere triste, siamo tutti orgogliosi di quello che hai fatto. Hai scritto la storia del Marocco”. Parole da amico e veritiere quelle del 10 francese.

Foto: Instagram Mbappé