Mbappè conferma: “A fine luglio avevo manifestato al PSG la volontà di andare via”

Kylian Mbappè, durante un’intervista a RMC Sport, ha confermato le numerose voci che in estate lo vedevano lontano da Parigi: “Ho chiesto di poter partire, perché non avevo intenzione di prolungare il mio contratto in quel momento. Allo stesso tempo desideravo che il club, che mi ha dato un grandissimo supporto e nel quale ho trascorso 4 anni molto felici e dove sono tuttora molto contento, ricevesse un adeguato indennizzo economico da reinvestire per un sostituto di qualità. Si dice che abbia rifiutato 6-7 offerte di rinnovo, che non voglia più parlare con Leonardo ma non è assolutamente vero. Mi hanno detto: ‘Kylian, ora parlerai col presidente perché lui (Leonardo) non è riuscito a trovare una soluzione con te’. La mia posizione era chiara, ho detto che volevo partire e l’ho detto presto perché non apprezzo chi arriva all’ultima settimana di agosto. Io ho comunicato le mie intenzioni a fine luglio”.

FOTO: Twitter personale Mbappè