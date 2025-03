Mbappé come Ronaldo: 33 gol nella sua prima stagione al Real Madrid

Kylian Mbappé si è preso il Real Madrid. Dopo un avvio di stagione leggermente sotto le aspettative, l’attaccante francese è tornato da tempo su medie altissimo a livello realizzativo. I numeri ora gli danno ragione. E lo fanno ancora di più dopo il 3-2 dei blancos sul Leganés, che vede due volte il suo nome sul tabellino. In tutto fanno 33 reti stagionali, come Cristiano Ronaldo. che nella stagione 2009/10 segnò 33 reti nella sua prima stagione in Spagna, dopo essere arrivato dal Manchester United con un trasferimento da record per il tempo.

Foto: Instagram Real