Mbappé, ci risiamo: mal di pancia e incomprensioni con il PSG

Il tormentone per il rinnovo, la firma fino al 2024 con opzione, 40 milioni di ingaggio e 120 milioni per strappargli il prezioso autografo. Sembrava tutto risolto tra Mbappé e il Paris Saint-Germain, invece i mal di pancia sono ripartiti. Fonti autorevoli francesi già ieri segnalavano il caso e la fibrillazione dell’asso francese che vorrebbe chiedere la cessione alla riapertura del mercato nella sessione di gennaio. Alla base della decisione non soltanto l’insoddisfazione tattica, ma anche le incomprensioni con la proprietà. Insomma, l’aria che tira non è delle migliori: l’estate scorsa sembrava tutto risolto e invece…

Foto: instagram Psg