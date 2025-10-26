Mbappé (che sbaglia un rigore) e Bellingham regalano il Clasico al Real: più 5 sul Barcellona. Espulso Pedri

26/10/2025 | 18:23:01

Vittoria del Real Madrid nel Clásico di oggi.

I blancos sono passati in vantaggio contro il Barcellona grazie al gol di Kylian Mbappé al 22’ del primo tempo, dopo che dieci minuti prima il VAR gli aveva annullato una rete per fuorigioco. Al 38’ il Barcellona ha trovato il pareggio con Fermin López, ma i festeggiamenti sono durati poco: al 43’ Jude Bellingham ha riportato in vantaggio i padroni di casa.

Nel secondo tempo il Real ha continuato ad attaccare e, al 51’, si è procurato un rigore per un fallo di mano di Eric García. Dal dischetto Mbappé però non è riuscito a trasformare, lasciando il punteggio sul 2-1. Il possesso palla nel secondo tempo è rimasto prevalentemente nelle mani degli ospiti, che tuttavia non sono mai riusciti a rendersi realmente pericolosi, con i padroni di casa che invece hanno continuato a cercare il gol e a creare la maggior parte delle occasioni, senza però riuscire a trovare la rete del 3-1. Nel recupero a peggiorare la situazione del Barcellona è arrivato il cartellino rosso per Pedri che salterà il prossimo match dei blaugrana.

Foto: X Real Madrid