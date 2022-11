Mbappé brilla e raggiunge Pelé: 7 gol ai Mondiali prima dei 24 anni

Kylian Mbappé è la vera stella di questi Mondiali in Qatar. Dopo il gol all’esordio con l’Australia, l’enfant prodige ha steso la Danimarca con una doppietta cruciale, prima per sbloccare l’incontro e poi per rimettere avanti i Bleus di Deschamps dopo il momentaneo pareggio di Christensen. Due gol che gli consentono di acciuffare Enner Valencia in vetta alla classifica marcatori della competizione (3 reti), ma anche di scalfire il proprio nome nella storia della Coppa del Mondo. Sono 7 i gol ai Mondiali (in 9 partite), che permettono a Mbappé di scavalcare Thierry Henry (6) e agganciare Lionel Messi. E di diventare anche il secondo marcatore della Francia ai Mondiali, nel mirino il record di Just Fontaine (13). Ma soprattutto, gli permettono di eguagliare niente meno che Pelé: solo O Rei aveva realizzato 7 gol ai Mondiali prima di compiere i 24 anni, un’impresa ora ripetuta dall’attaccante del PSG che li compirà solo a dicembre.

Foto: Instagram Francia