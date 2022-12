Mbappé: “Aspetto il ritorno di Messi. I festeggiamenti dell’Argentina non sono un mio problema”

Dopo il successo per 2-1 contro lo Strasburgo, Kylian Mbappé è tornato a parlare anche della finale persa contro l’Argentina di Lionel Messi, suo compagno al Paris Saint–Germain: “Ho parlato con Messi dopo la partita, mi sono congratulato perché aveva raggiunto ciò che cercava da una vita. I festeggiamenti dell’Argentina non sono un mio problema, non spreco energie per cose così banali. Ciò che è davvero importante per me è dare il meglio, ora aspetto che Leo torni per vincere partite e segnare gol”.

Foto: Twitter Fifa World Cup