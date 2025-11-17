Mbappé arriva a 400 gol in carriera: “Grande traguardo ma devo farne almeno il doppio se voglio scrivere la storia”

17/11/2025 | 13:00:42

Kylian Mbappé ha parlato del suo momento, toccando i 400 gol in carriera con la doppietta in Nazionale. L:asso del Real Madrid ha parlato a Telefoot sui record che sta per battere a soli 26 anni.

Queste le sue parole: “Il gol contro l’Ucraina? È il gol più da lontano della mia carriera, non ho mai tirato da una distanza simile. Il portiere era avanzato, ho provato”. Poi, da attaccante puro qual è, ha aggiunto: “Che sia un tap-in o un tiro da cinquanta metri, valgono uguale. È un gol, conta uno!”. Sono 400 in carriera. Ma il capitano dei Bleus ha voluto però ridimensionare l’euforia attorno ai suoi numeri: “È bello avere statistiche così, ma ci sono giocatori che hanno dimostrato che 400 non significa nulla se altri ne hanno segnati 900 o più. Devo farne molti di più, almeno il doppio, perché questi numeri abbiano davvero valore agli occhi della gente”.

Foto: Instagram Mbappé