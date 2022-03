Mbappé applaudito dai tifosi del Real Madrid: è l’unico del PSG

Ogni scusa è buona per discutere del possibile trasferimento di Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid. Il club spagnolo culla il sogno di tesserare l’asso francese e così anche i tifosi Blancos. Stasera, in occasione della lettura delle formazioni, il pubblico presente sugli spalti ha fischiato praticamente tutti i calciatori avversari tranne il numero 7 dei francesi, addirittura applaudito. Ciò a dimostrazione del fatto che l’attaccante dei Blues venga considerato quasi un nuovo acquisto. In ogni caso, a prescindere da come finirà questa storia, a Madrid hanno il palato fine in materia calcistica.

Foto: PSG Twitter