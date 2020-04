Mbappé allo scoperto: “Mi manca il Psg. Tutti parlano ma nessuno sa…”

Kylian Mbappé allo scoperto. L’attaccante del Psg, sul suo profilo Twitter ha postato una frase che si presta a molteplici interpretazioni ma che suona come un atto d’amore verso la società di Al-Khelaifi: “Tutti ne parlano ma nessuno lo sa… Mi manca il mio club”. In allegato una foto con la maglia del “suo” Paris Saint-Germain. Un messaggio che sembra spazzare via i rumors su un suo futuro lontano dalla capitale transalpina.

Foto: Twitter ufficiale Psg