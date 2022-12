Mbappé all’intervallo di Francia-Argentina: “Siamo in finale, non possiamo continuare così”

Téléfoot, ha rivelato il discorso di Kylian Mbappè durante l’intervallo della finale del Mondiale in Qatar tra Argentina e Francia. Il fenomeno parigino, delusissimo a causa della prestazione rivedibile della sua Francia nella prima frazione di gioco, ha cercato di spronare i suoi compagni con le seguenti parole: “Ragazzi, è la finale di un Mondiale, è la partita della vita. Non possiamo assolutamente giocare così. Non possiamo fare peggio di quanto fatto nei primi 45 minuti”.

Foto: Instagram Mbappé