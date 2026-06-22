Mbappé alla Messi, sinistro a giro contro l’Iraq. 15 gol ai Mondiali, eguagliato Ronaldo
22/06/2026 | 23:49:37
La Francia conduce con grande scioltezza sull’Iraq a fine primo tempo. 1-0 per i transalpini, con un gol di Mbappé al 13′. Un gol alla Messi, sinistro a giro dal limite, per emulare l’ex compagno al PSG.
Si tratta del gol numero 15 ai Mondiali per Mbappé, superato Gerd Muller, eguagliato sul podio Ronaldo. Ora Mbappé ha nel mirino Miroslav Klose che era in vetta fino a poche ore fa, con 16 gol. A 18 come sappiamo, da alcune ore, in vetta, c’è Messi.
Foto: Instagram Mbappè