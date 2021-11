Mbappé: “Al PSG cinque anni straordinari. Futuro? Non lo so, arriveranno opportunità”

Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro con PSG. Ecco le parole dell’attaccante francese rilasciate a TNT Sports Brasil: “Il mio futuro? Non lo so, non lo so ancora. Sono a Parigi. Ho già detto che ho passato cinque anni straordinari qui, mi sono goduto ogni momento e continuo a farlo. Arriveranno tante cose importanti, grandi opportunità“.

Il giocatore ha poi continuato: “Sono in un buon momento, sono felice in campo e nella mia vita. Questo mi aiuta a fare una grande prestazione“. Sull’attacco con Benzema e Griezmann: “Ci sono grandi squadre. Certo, abbiamo una delle migliori al mondo, ma la migliore al mondo, è secondo i gusti di ciascuno. Andiamo d’accordo, vogliamo giocare l’uno per l’altro e soprattutto per la squadra francese“.

Foto: Twitter PSG