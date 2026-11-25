Mbappé agguanta un record di Messi: 75esimo gol in Champions prima dei 28 anni

25/11/2026 | 17:08:16

Kylian Mbappé si è preso la scena, in egual misura con Bellingham, con la doppietta rifilata al PSV nella sfida di Champions, riscattando l’errore dal dischetto nell’ultima di Liga. Il francese ha trovato il 75esimo gol della sua carriera nella massima competizione continentale, raggiungendo un record di Lionel Messi. Infatti, i due ex PSG, insieme dal 2021 al 2023, sono gli unici due giocatori ad aver segnato questo numero di reti prima di compiere 28 anni. L’argentino, però, ci è riuscito con 170 giorni d’anticipo. Inoltre, Mbappé è andato a segno per la settima partita consecutiva in Champions, mettendo nel mirino il record storico di Cristiano Ronaldo, fermatosi a 11.

Foto: X Real Madrid