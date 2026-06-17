Mbappé accoglie Bernardo Silva al Real: “Benvenuto nel miglior club del mondo. Di nuovo insieme”

17/06/2026 | 17:56:04

Bernardo Silva è un nuovo calciatore del Real Madrid, che ha ufficializzato stamane l’acquisto. Gioia per Kylian Mbappé che ha accolto in maniera favorevole l’asso portoghese, scrivendo sui social: “Di nuovo insieme. Benvenuto nel miglior club del mondo, Bernardo”.

Mbappé e Bernardo Silva hanno giocato insieme e sono esplosi nel Monaco ottenendo trionfi, soprattutto nel 2016/17 quando vinsero la Ligue 1 davanti al Paris Saint-Germain e arrivarono in semifinale di Champions, eliminati poi dalla Juventus.

Foto: sito Real Madrid