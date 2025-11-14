Mbappé a un passo dal record di marcature della Nazionale francese: solo due gol per raggiungere Giroud

14/11/2025 | 12:34:01

Il capitano della Nazionale francese, Kylian Mbappé, è sempre più vicino a diventare il miglior marcatore nella storia dei Bleus. Dopo la doppietta segnata ieri contro l’Ucraina, il numero 10 francese è salito a quota 55 reti, mentre Olivier Giroud, attuale detentore del record, è a 57. Questo significa che Mbappé potrebbe eguagliare o addirittura superare il record già nella prossima gara contro l’Azerbaigian.

Foto: X Euro 2024