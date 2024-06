Mbappé: “A inizio stagione il PSG mi ha detto che non avrei mai giocato”

Intervenuto in conferenza stampa per la prima volta dopo l’annuncio ufficiale del suo passaggio al Real Madrid, la stella della Nazionale francese, Kylian Mbappé ha così parlato, svelando alcuni retroscena del suo ultimo anno a Parigi: “A inizio stagione il PSG mi ha detto che non avrei mai giocato. Per fortuna Luis Enrique e Luis Campo mi hanno salvato. Altrimenti non sarei mai sceso in campo”

Foto: Twitter PSG