Mbappé, 2 gol e un assist (a Giroud). La Francia elimina la Polonia (3-1) e vola ai quarti

Serata da non dimenticare per la Francia. La Polonia non riesce a creare alcun pericolo alla squadra di Deschamps, che vince per 3-1 grazie ad uno strepitoso Mbappé e a un Giroud in stato di grazia. Il bomber del Milan ha portato in vantaggio la sua Nazionale grazie ad una rete nel primo tempo, Mbappé consolida la vittoria con le seguenti due reti. Partita facile per la Nazionale francese che nel finale, subisce un gol su rigore da Lewandowski.

Foto: Twitter europeo