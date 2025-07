Mbangula-Werder Brema: confermate le indiscrezioni Bild del pomeriggio

20/07/2025 | 20:28:43

Samuel Mbangula lascia la Juventus, ormai è a un passo dal Werder Brema. Dopo le indiscrezioni di giorni scorsi, confermato il lancio della Bild del pomeriggio, operazione da considerare in dirittura. Incasso in doppia cifra per la Juventus, oltre 10 milioni con i bonus. Esattamente come siamo in chiusura per Weah all’Olympique Marsiglia, notizia anticipata stamattina.

Foto: Instagram personale