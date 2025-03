Mbangula ringrazia Motta: “Mi hai permesso di realizzare una parte del mio sogno”

Il primo dei calciatori della Juventus a salutare mota è l’attaccante classe 2003 Mbangula. Il giocatore tramite un post sui propri social, ha voluto ringraziare Motta dopo l’esonero: “Grazie per tutto mister. Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del mio sogno, la più importante in ogni caso! Ci avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato. Vi auguro il meglio per il futuro!”.

Foto: instagram Mbangula