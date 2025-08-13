Mbangula: “La Juve mi manca, ma ho voltato pagina. Thiago Motta mi ha cambiato la vita”. Poi il commento su Tudor

13/08/2025 | 11:40:37

Il nuovo acquisto del Werder Brema, Samuel Mbangula ha rilasciato di recente un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le dichiarazioni salienti del classe 2004: “Mi sento già uno della famiglia, l’ambientamento procede bene. In Germania ho trovato un calcio più libero e meno tattico rispetto alla Serie A e sono convinto che mi troverò a mio agio. L’allenatore Steffen mi sta impiegando da ala e trequartista, mi piacerebbe disputare una stagione in doppia cifra a livello di assist e gol”. Il giocatore ha ammesso: “Mi manca la Juventus? Certo, anche Torino, ma ho voltato pagina. Sarei rimaso,ma il calcio è così. La società mi ha fatto un discorso chiaro: ‘Ci dispiace, ma dobbiamo fare cassa e siamo obbligati a venderti’. Tornarci in futuro? Perché no…”. Su Thiago Motta: “Lo porterò sempre nel cuore, mi ha cambiato la carriera e la vita. Diventerà un grandissimo tecnico. Alla Juve non gli hanno dato tempo e gli infortuni hanno pesato”. Sulle gerarchie di Tudor: “Durante il Mondiale in America abbiamo parlato della questione. Ho fatto presente a Tudor che, pur di giocare, sarei stato disposto ad agire come laterale, trequartista e anche come mediano nel suo 3-4-2-1. È stato schietto, mi ha detto che non rientravo nei piani. Non mi ‘vedeva’ proprio”.

Foto: Instagram Mbangula

