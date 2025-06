Mbangula dopo la tribuna: “Il dolore che provi non si può paragonare alla gioia che sta arrivando”

26/06/2025 | 21:15:54

Tribuna per Samuel Mbangula e Timothy Weah contro il Manchester City. I due calciatori sono sempre più ai margini del progetto di Igor Tudor e potrebbero lasciare la Juventus (su di loro c’è il Nottingham, ma i due calciatori non hanno ancora sciolto le riserve).. Via Instagram, Mbangula ha mandato un messaggio neanche troppo sibillino, citando un passaggio della Lettera ai Romani di San Paolo: “Il dolore che provi non si può paragonare alla gioia che sta arrivando”.

Foto: x juventus