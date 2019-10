Mazzù, tecnico del Genk: “Ancelotti ha grande esperienza. Koulibaly per noi è un orgoglio”

Alla vigilia della sfida tra Genk e Napoli valida per la seconda giornata di Champions League, il tecnico belga Felice Mazzù ha parlato in conferenza stampa: “Saremo davanti al nostro pubblico e vorremo far bene. Col Napoli dovremo avere fiducia nelle nostre qualità e equilibrio, perché altrimenti c’è il rischio di perdere. La pesante sconfitta di Salisburgo è stata per noi una bella esperienza perché ci ha permesso di capire quali siano stati i nostri errori. Il Napoli ha un altro stile di gioco, ma attaccanti altrettanto pericolosi. E in Champions League guai a lasciare spazi aperti agli avversari. Ancelotti mi piace molto. Ha grande esperienza e prendendo spunto da lui non potrò fare altro che crescere. Lozano lo conosco ed è un giocatore veloce e tecnico. Mertens è un attaccante intelligente, che si muove bene tra le linee e mette in difficoltà la difesa. Koulibaly è tra i migliori d’Europa. È forte di fisico e con la testa, e poi ha giocato qui a Genk e per noi è sicuramente un motivo di grande orgoglio“.

Foto: Sportwereld.be