Mazzola: “Sono preoccupato dall’inizio dell’Inter. Diamo tempo a Conte”

Del momento poco felice in casa Inter ha parlato Sandro Mazzola, leggenda e bandiera nerazzurra. L’ex capitano ha parlato ai microfoni di Radio 1 Rai, parlando con preoccupazione di questo avvio dell’Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter non la vedo tanto bene: sono un po’ preoccupato, forse non hanno ancora trovato il sistema giusto per giocare, hanno sempre la palla ma poi non si tira mai in porta. In questo momento non salvo nessuno, neanche Lukaku, che mi è sempre piaciuto, anche lui, che dovrebbe trascinare gli altri, non sta facendo tanto bene. E’ vero che è reduce da un infortunio ma ieri non ha fatto niente per la squadra, anzi, quando è entrato l’Atalanta ha preso campo e poteva anche vincere alla fine. Antonio Conte ha delle colpe? “Le colpe sono di tutti quando non si vince ma ci vuole calma. Conte, prima o poi, arriverà, dategli tempo”.

Foto: Sito Inter