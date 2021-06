Mazzola: “Quando ero all’Inter provai a prendere Mancini”

Sandro Mazzola, ex attaccante ed ex dirigente dell’Inter, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena di calciomercato relativo al ct della Nazionale italiana Roberto Mancini. “Se ho mai provato a comprarlo? E come no, ricordo perfettamente un appuntamento in stile 007 tra i monti alle spalle di Genova. Roberto arrivò in occhiali scuri, io lo aspettavo in auto nel bosco. Gli esposi il progetto di Massimo Moratti, mancava soltanto il suo genio per fare dell’Inter uno squadrone. Mancio mi chiese due giorni di tempo per rifletterci, ma rispose alle mie telefonate solo al terzo, di sera. Cioè dopo che Moratti mi aveva tempestato di “e allora cosa dice? Viene da noi?”. Pu troppo la risposta fu un cortese ma fermo no: “Ho parlato con Mantovani, la Samp non mi vende. Ringrazia Moratti”.

FOTO: Vivoazzurro