Mazzola: “Ho cambiato canale quando ho sentito i fischi all’inno spagnolo. Scudetto? Napoli, Inter o Milan”

Sandro Mazzola, leggenda vivente del calcio italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di lotta scudetto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Lotta Scudetto? Sarà un affare tra Napoli, Inter e Milan. Se non vincesse l’Inter tiferei per il Napoli. Quando ho sentito i fischi all’inno della Spagna ho cambiato canale per qualche minuto. Osimhen? Mi piace molto, si sacrifica tanto e dimostra di avere tanta voglia”.

Foto: Sito Inter